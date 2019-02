Adesso è ufficiale: Machinima è stato chiuso. Licenziati 80 dipendenti

A due settimane dalla misteriosa scomparsa dei video dal canale ufficiale, Machinima ha ufficialmente annunciato la chiusura della rete diventata punto di riferimento per i videogiocatori. In una dichiarazione rilasciata a Deadline Hollywood, la compagnia ha annunciato la fine delle attività ed il licenziamento di 81 dipendenti.

L'ufficialità è arrivata a due settimane dalla pubblicazione sul web dei primi rumor a riguardo, dopo che i gestori del canale ufficiale YouTube avevano impostato su "privati" tutti i filmati pubblicati in precedenza sul canale.

Otter media, la casa madre che detiene i diritti di Machinima, aveva inizialmente parlato di una riorganizzazione interna, ma un portavoce nella giornata di ieri ha confermato anche i licenziamenti per i dipendenti, sottolineando che "un numero selezionato di impiegati" continuerà a lavorare per la compagnia.

"Machinima ha cessato le sue restanti attività, e licenziato alcuni dipendenti" ha affermato il portavoce. Russell Aarons, l'amministratore delegato di Machinima dal 2017, sta "assistendo alle attività di transazione mentre esplora nuove opportunità". Su quest'ultimo punto però ancora non sono disponibili indicazioni e non è noto quali siano i piani che ha in serbo la compagnia per la piattaforma.

Con Machinima però va via un pezzo di storia contemporanea del mondo dell'intrattenimento videoludico, nonchè un punto di riferimento per milioni di giocatori.