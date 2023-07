Adesso è ufficiale: Nothing Phone (2) è in vendita anche in Italia

Dopo un'attesa a tratti interminabile, vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con il nuovo gioiellino di Carl Pei e soci nella recensione di Nothing Phone (2), anche se non era ancora possibile acquistarlo in Italia e nel mondo.

Finalmente, l'attesa è finita anche per gli utenti e il nuovo smartphone di Davy Jones - beh, non abbiamo scelto noi la mascotte! - può essere acquistato sul portale italiano di Nothing in tutti i tagli e in tutte le colorazioni. Ecco di seguito i prezzi ufficiali e i link all'acquisto:

Nothing Phone (2) Nero - 8/128GB - 679 euro

- 8/128GB - 679 euro Nothing Phone (2) Nero - 12/256GB - 729 euro

Nothing Phone (2) Nero - 12/512GB - 849 euro

Nothing Phone (2) Bianco - 12/256GB - 729 euro

- 12/256GB - 729 euro Nothing Phone (2) Bianco - 12/512GB - 849 euro

Per l'acquisto non dovrete fare altro che recarvi a questo link e scegliere la combinazione di colore e memoria adatti alle vostre preferenze, cliccare il pulsante rosso "ACQUISTO" e completare la procedura online.

Ricordiamo che la nuova evoluzione di Nothing Phone vanta un'interfaccia Glifo avanzata, con maggiori punti luminosi e più zone di controllo, un processore più potente (Snapdragon 8+ Gen1) e un display flexible OLED LTPO da 6,7 pollici.

Per ulteriori informazioni sulla vendita e sugli esercizi convenzionati, ecco tutti i dettagli su prezzo e specifiche di Nothing Phone (2) in Italia.