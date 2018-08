Adesso è ufficiale: i nuovi iPhone in arrivo il 12 Settembre. Apple ufficializza l'evento

Trovano conferma i rumor di questo pomeriggio. Apple ha infatti da poco ufficializzato il keynote del prossimo 12 Settembre, come ampiamente preannunciato dalla radio francese Europe1 all'inizio della settimana.

Il colosso di Cupertino sta invitando in queste ore la stampa internazionale alla presentazione, che si terrà Mercoledì 12 Settembre alle ore 10 locali, le 19:00 italiane, presso lo Steve Jobs Theater dell'Apple Park di Cupertino.

Il claim utilizzato per invitare la stampa è "Garther Round" e come vi mostriamo nell'immagine in calce, è presente un cerchio dorato, che sia qualche tipo di indizio di ciò su cui si focalizzerà la prossima generazione di iPhone, ovvero il comparto fotografico ed il Face ID?

Proprio gli iPhone infatti saranno il piatto forte del keynote. Negli ultimi giorni vi abbiamo più volte riportato rumor e simili su ciò che dovrebbe presentare Apple sul palco dell'Auditorium: in totale gli iPhone dovrebbero essere tre, di cui due con schermo OLED ed uno con pannello LCD, ma dovrebbe anche esserci spazio per i nuovi iPad Pro, un Apple Watch con schermo più grande e vari accessori, come il caricatore wireless presentato lo scorso anno e la nuova generazione delle fortunate cuffie Air Pods.

Le indiscrezioni già negli scorsi giorni si rincorrevano con insistenza, ma siamo sicuri che dopo l'ufficializzazione della data il via vai di voci crescerà ulteriormente.