Adesso è ufficiale: il nostro Universo è vecchio 13,8 miliardi di anni

Sebbene l'età dell'universo fosse già nota, negli ultimi anni altre misurazioni scientifiche avevano "ringiovanito" il cosmo. Gli scienziati in un nuovo studio (pubblicato in tre parti sul server di prestampa Arxiv.org) hanno confermato la sua età di 13,8 miliardi di anni utilizzando il bagliore residuo del Big Bang, la radiazione cosmica di fondo.

Capire l'età dell'universo aiuta gli scienziati a conoscere meglio le origini di quest'ultimo. "Stiamo ripristinando la 'foto del bambino' dell'universo alla sua condizione originale, eliminando l'usura del tempo e dello spazio che hanno distorto l'immagine", spiega l'astrofisica di Stony Brook Neelima Sehgal.

Come hanno fatto gli esperti? Utilizzando le osservazioni dell'Atacama Cosmology Telescope (ACT) in Cile. Le nuove scoperte, infatti, corrispondono alle misurazioni dei dati del satellite Planck della stessa antica e remota luce. Il team dietro ACT (una collaborazione internazionale di scienziati di 41 istituzioni in sette paesi) ha stimato l'età dell'universo misurando - in poche parole - la sua luce più antica.

Questa nuova ricerca aggiunge una nuova svolta al dibattito in corso nella comunità di scienziati sull'età dell'universo, afferma Simone Aiola, primo autore di uno dei nuovi articoli sui risultati, in una dichiarazione della Princeton University. "Ora abbiamo trovato una risposta in cui Planck e ACT sono d'accordo", continua Aiola.