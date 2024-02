L'ADHD negli umani potrebbe essersi evoluto con uno scopo ben preciso

Attraverso un nuovo studio pubblicato sul Proceedings of the Royal Society B, i ricercatori hanno scoperto che alcuni tratti legati al disturbo da deficit di attenzione e iperattività avrebbero forse giocato un ruolo nelle antiche società umane, particolarmente utili per la raccolta del cibo.

Oggi sappiamo che l’ADHD negli adulti è tristemente più diffuso del previsto, e seppure ciò causi innumerevoli problemi durante la vita di tutti i giorni, esiste un motivo preciso per cui questi tratti sono rimasti con noi.

Per scoprirne più approfonditamente lo scopo, il team di scienziati ha selezionato alcune persone affette dal disturbo, sottoponendole ad un esperimento; i partecipanti dovevano raccogliere quante più bacche possibili in un gioco di simulazione online. Dai risultati emersi, le persone con ADHD erano più svelte ad abbandonare le zone senza più alcun frutto virtuale, raccogliendone poi un numero maggiore rispetto alla media.

Possibile dunque che i tratti come la distrazione e l’impulsività abbiano avuto la loro utilità? “Se [questi tratti] fossero stati del tutto negativi, nel corso dell’evoluzione sarebbero stati selezionati per scomparire,” spiega David Barack, filosofo e neuroscienziato a capo dello studio. “I nostri risultati sono un dato di partenza e suggeriscono un possibile vantaggio in determinate scelte.”

I ricercatori spiegano inoltre che capire quali comportamenti dell’ADHD siano un risultato degli adattamenti dei nostri antenati è estremamente difficile; ma lo studio ha dimostrato chiaramente che esistono delle differenze sostanziali tra le strategie di ricerca applicate da individui con ADHD e senza.

Secondo gli studiosi quindi, ciò potrebbe essere una caratteristica “ereditata dei nostri tempi da cacciatori-raccoglitori”. Ciononostante, i sintomi oggi affliggono negativamente milioni di persone e questa ricerca potrebbe rivelarsi fondamentale in futuro per comprendere meglio il disturbo. Allo stesso modo, abbiamo recentemente scoperto quale aspetto ha l’ADHD nel cervello umano.