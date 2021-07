Adidas nel 2022 lancerà delle cuffie wireless ecosostenibili a energia solare

Quando si parla del connubio tra tecnologia ed ecologia, uno degli esempi più recenti di interventi da parte delle aziende è quello della rimozione dei caricabatterie dalle confezioni degli smartphone. C’è, però, anche chi produce dispositivi interamente ecosostenibili, tra cui a sorpresa anche Adidas con le sue cuffie wireless Adidas RPT-02 SOL.

Questo progetto è stato presentato da Gustaf Rosell, Chief Product and Innovation Officer di Zound Industries a Digital Trends pochi giorni fa. In tale occasione, egli ha dichiarato che Adidas, Zound Industries e Marshall stanno collaborando per lanciare sul mercato le cuffie sportive wireless Adidas RPT-02 SOL realizzate completamente con materiali riciclati: le parti in plastica, per esempio, saranno frutto del riciclaggio di bottiglie di plastica, fari di automobili e altri prodotti riciclabili, mentre le parti in tessuto saranno realizzate con poliestere riciclato e l’imballaggio con carta riciclata.

La funzionalità che più colpisce riguarda però l’alimentazione, dato che le cuffie Adidas RPT-02 SOL saranno dotate di una batteria ricaricabile a energia solare o con qualsiasi fonte di luce. Certo, non mancherà l’opzione di ricarica tramite porta USB Type-C, ma l’ideale resterebbe la ricarica grazie alla luce del Sole: “La luce solare diretta sarà la fonte più forte; ma anche l'illuminazione interna o, meglio ancora, averla vicino alle finestre genererà energia. Le celle sono flessibili nella loro applicazione e non sono sensibili all'ombra come le celle solari tradizionali”, ha dichiarato Rosell. Si parla, tra l’altro, di una batteria che con una carica completa dovrebbe garantire 80 ore di funzionamento.

Sarà necessario attendere fino alla prima metà del 2022 per vedere le cuffie Adidas RPT-02 SOL approdare nei negozi a un prezzo dichiarato attorno a circa 199-229 Dollari, ma se non altro è già da ora un prodotto al quale molti utenti guarderanno con interesse.

A proposito di cuffie, su Amazon in questo periodo potrete trovare diversi modelli a marchio Sennheiser e Sony in offerta.