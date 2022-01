Adidas fa il bis: arriva nuovo NFT in collaborazione con Prada

Dopo il boom della prima collezione di NFT targata Adidas, il marchio tedesco torna all’attacco lanciando la collezione adidas for Prada Re-Nylon in collaborazione, come da nome, con il brand internazionale Prada. Si tratterà di un altro progetto che riunirà il mondo della moda e del design con le criptovalute.

Come da comunicato ufficiale rilasciato da Adidas, le due società inviteranno il loro pubblico a contribuire con fotografie anonime uniche al progetto Open Metaverse NFT: 3.000 di queste opere d’arte verranno dunque coniate come Non Fungible Token e compilate in un unico patchwork NFT progettato dal programmatore e artista digitale Zach Lieberman. La partecipazione sarà dunque completamente gratuita e coloro che contribuiranno al progetto manterranno i pieni diritti di proprietà sulle loro singole tessere NFT.

Successivamente, questa creazione verrà resa disponibile all’asta su SuperRare e la maggior parte dei proventi andrà all’organizzazione no profit Slow Factory, la quale opera da tempo per promuovere nuove soluzioni educative creando al contempo comunità inclusive. Infine, da notare è la realizzazione del progetto sulla rete Polygon, compatibile con Ethereum e ottimizzata per l'efficienza energetica e tariffe basse.

Scendendo nei dettagli dell’iniziativa, dal 24 gennaio chiunque potrà registrarsi con il suo wallet crypto per avere la chance di creare e coniare un NFT semplicemente inviando una fotografia: 3.000 persone verranno selezionate casualmente, eccetto per 1.000 posti riservati a possessori dei già noti e rilasciati NFT della collezione adidas Originals Into the Metaverse. Dopodiché, dal 26 al 27 gennaio 2022 essi potranno tornare sul portale ed effettuare il minting del proprio contributo in via completamente gratuita. Infine, dal 28 al 31 gennaio il prodotto finale andrà all’asta e verrà mostrati come installazione d’arte digitale in negozi Prada e Adidas selezionati.

Nel frattempo, anche Lamborghini è entrata nel mondo NFT con la Space Key in fibra di carbonio.