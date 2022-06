Adidas fa causa a Nike per la prima volta: nel mirino le app e prodotti digitali

Adidas e Nike sono senza dubbio i marchi d’abbigliamento sportivi più popolari al mondo, e spesso sono stati visti come rivali. Tuttavia, venerdì scorso Adidas ha intentato la sua prima causa federale contro Nike, per presunta violazione di brevetti relativi ad app per smartphone ed alcune licenze per le scarpe regolabili.

Come spiegato da Reuters, la causa riguarda una serie di prodotti digitali di Nike tra cui l’app Nike Run Club, Training Club e SNKRS, che a detta dei legali di Adidas violerebbero i suoi brevetti relativi a funzionalità come il feedback audio durante gli allenamenti, il tracciamento GPS, i piani d’allenamento, l’integrazione con accessori di terze parti come i cardiofrequenzimetri e la possibilità di prenotare ed acquistare scarpe da ginnastica in edizione limitata.

Adidas ha esplicitamente citato l’app Confirmed, che è stata lanciata nel 2015 ed è progettata per offrire ai clienti l’accesso a versioni esclusive delle sneakers, come SNKRS di Nike. Nella documentazione, i tedeschi definiscono le sneakers Adapt di Nike come una diretta risposta alle Adidas_1 che includevano un motore nella suola ed un sensore nel tallone che regolavano la rigidità in tempo reale.

Alla luce di ciò, Adidas chiede a Nike un risarcimento danni ed un’ingiunzione da parte del tribunale che vieti agli americani di “violare direttamente uno o più brevetti”. Qualora gli europei dovessero vincere, l’impatto sulle app di Nike potrebbe essere estremamente importante.

Non si tratta della prima volta che Adidas porta in tribunale le licenze di questo tipo: nel 2014 la società bavarese aveva citato Under Armour per l’app Map My Fitness, ma alla fine le due compagnie trovarono un accordo con Under Armour che accettò di pagare ad Adidas una tassa di licenza.

