Adidas cede a NFT e Metaverso: in arrivo linea di felpe-NFT, i prezzi sono folli

I marchi di abbigliamento iniziano a cedere al fascino di NFT e Metaverso. Da una parte c’è Nike con prodotti di abbigliamento virtuali, sviluppati assieme a RTFKT Studios. Dall’altra, invece, Adidas è prossima a lanciare una linea di NFT sotto forma di tute e felpe reali acquistabili una volta in possesso dei token.

Adidas stessa ha già aperto la pagina Web dedicata, chiamata Into the Metaverse, dove verranno mostrati a partire da domani, venerdì 17 dicembre 2021, tutti i dettagli riguardo gli NFT del marchio di abbigliamento. A The Verge, il Senior Director of Digital Growth di Adidas, Tareq Nazlawy, ha dichiarato: “Adidas è nel metaverso. Vogliamo capire quale sarebbe la cosa più figa da fare in quello spazio e iniziare a coinvolgere le comunità; ci stiamo attivando attraverso su come dovremmo manifestarci nel mondo virtuale”.

Il primo step, però, riguarderà la vita reale. Gli NFT da domani verranno venduti a partire da 0,2 ETH l’uno, ovvero circa 800 Dollari, e non è nota la loro quantità effettiva. Adidas non ha nemmeno condiviso immagini ufficiali o descrizioni degli NFT. Ciononostante, è sicuro che gli acquirenti di tali NFT avranno accesso a prodotti ed esperienze Adidas "digitali e fisici".

L’idea di entrare in possesso di un bene fisico tramite NFT non è così insolita, ma buona parte del pubblico potrebbe sorprendersi in quanto, fino a oggi, le notizie più clamorose al proposito hanno riguardato beni virtuali come disegni, appezzamenti di terreno su videogiochi o anche yacht giganti su The Sandbox. Nel caso di Adidas si tratterà di prodotti come tute e felpe con indirizzi blockchain stampate sul tessuto. Il merchandise Adidas è firmato anche da collaboratori come GMoney, Punks Comics e la collezione di NFT Bored Ape Yacht Club.

Erika Wykes-Sneyd, VP del marketing per Adidas Originals, ha aggiunto: “Ci saranno altre esperienze che stiamo mettendo insieme. L'intento è appartenere a una comunità, continueremo ad aggiungervi valore nel tempo, e si evolverà anche con ciò che stiamo imparando sulla comunità”.