Adidas e Nike insieme contro il razzismo: storico retweet su Twitter!

Nike ed Adidas scendono insieme per combattere il razzismo. I due marchi d'abbigliamento si sono uniti in memoria di George Floyd, la cui uccisione ha dato il via ad una serie di aspre proteste a Minneapolis. Nike questa mattina ha pubblicato su Twitter un nuovo spot che ha immediatamente fatto il giro del web.

"Per una volta, non farlo" afferma lo spot di Nike, che invita a "non fingere che non esista un problema in America. Non voltare le spalle davanti al razzismo. Non accettare che vite innocenti ci vengano strappate. Non usare altre scuse. Non pensare che questo non ti riguardi. Non restare seduto in silenzio. Facciamo tutti parte del cambiamento". Tra i migliaia di retweet è spuntato a sorpresa quello di Adidas, il marchio "rivale" di Nike.

La casa tedesca ha infatti ripreso il messaggio dei concorrenti sul proprio account Twitter: "insieme è il modo per andare avanti. Insieme è il modo per cambiare" si legge nel tweet di Adidas, che ha scatenato i fan, i quali hanno chiesto alle due società di collaborare su una linea d'abbigliamento speciale per portare il loro messaggio ovunque. Al momento non ci sono avvisaglie di questo tipo, ma il retweet di Adidas è destinato ad entrare nella storia.

Gli scontri di Minneapolis hanno costretto Twitter a nascondere un tweet di Donald Trump a poche ore dal decreto anti-social firmato dal Presidente.