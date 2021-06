Adidas Originals e LEGO insieme per la nuova bellissima sneaker 'Superstar'

Dopo aver presentato le bellissime Adidas ZX 8000 'Bricks', l'iconico duo composto da Adidas Originals e LEGO torna in pista per lanciare l'edizione speciale della sneaker Superstar completamente costruibile con i mattoncini LEGO.

Un'iniziativa unica nel suo genere, avviata proprio "per celebrare la creatività e lo spirito di innovazione insiti nel modello LEGO adidas Originals Superstar" e per questo motivo "il Gruppo LEGO ha chiesto a sei creativi di personalizzare la propria versione della sneaker costruita in mattoncini e ora invita tutti i fan a fare lo stesso, caricando le loro creazioni sui social media usando l’hashtag #Rebuiltbyoriginals".

Il modello ha una misura di 12cm di altezza, 27 in lunghezza e 9cm di larghezza e verrà venduto con espositore e targhetta commemorativa, "enfatizzando gli elementi iconici di entrambi i marchi, la sneaker adidas Originals LEGO Superstar riunisce l’estetica iconica di adidas con gli inconfondibili mattoncini del marchio LEGO". In un secondo momento è previsto l'arrivo anche di una versione in taglia per bambini, per dar vita a una collezione ideale per tutta la famiglia.

Non vediamo l'ora di assemblare questo nuovo simpatico progetto, dopo l'iconico Guanto dell'Infinito indossato da Thanos in Avengers Infinity War e Avengers Endgame e l'ormai storica avventura in diretta con il Millennium Falcon costruito in qualcosa in più di dodici parsec.