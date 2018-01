Adidas produrrà 100.000 paia delle Futurecraft 4D nel 2018

Nonostante siano attese da molti utenti in tutto il mondo, le scarpe da ginnastica prodotte con una stampante in 3D disaranno praticamente introvabili.

Il famoso marchio d'abbigliamento, infatti, ha intenzione di produrre, entro la fine dell'anno, 100.000 paia delle Futurecraft 4D, una quantità che però difficilmente riuscirà a soddisfare l'elevata domanda degli utenti.

Di recente sull'account ufficiale Twitter di Yeezy Mafia sono stati pubblicati diversi render che mostrano le Futurecraft 4D in varie colorazioni, tra cui le combinazioni Bianco/Verde, Blu/Oro, e Bianco/Nero, come potete vedere in calce.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un paio di scarpe innovativo a livello progettuale, dal momento che la soletta intermedia è prodotta in parte con le stampanti in 3D, attraverso l'utilizzo di un metodo denominato Continuous Liquid Interface Production, con la messa a punto affidata a Carbon. La forma, infatti, viene ottenuta attraverso una vasca che contiene della resina polimerica liquida, che permette ai produttori di modellare la soletta attraverso una combinazione di luci ultraviolette.

Il debutto sarebbe previsto per il prossimo mese di Marzo, ad un prezzo di 400 Dollari circa. Su Instagram Yeezy Mafia ha già definito il 2018 come "l'anno del 4D", staremo a vedere quale sarà il riscontro di questo innovativo prodotto, ma i costi di produzione estremamente elevati non rendono le scarpe accessibili a tutti.