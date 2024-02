Adobe Acrobat ha il suo assistente: AI Assistant può riassumere ed analizzare i PDF

Importante aggiunta per Adobe Acrobat. Adobe ha aggiunto che il suo gestionale per i file PDF, Acrobat, si arricchirà con AI Assistant, un vero e proprio assistente personale che mira a “trasformare completamente l’esperienza dei navigazione”.

Lo sviluppatore infatti ha affermato che il nuovo strumento è a tutti gli effetti un chatbot che è in grado di riassumere il contenuto dei file, rispondere a domande su ciò che è presente al loro interno e fornire consigli per migliorarli o per interagire con loro, in modo tale da ottenere rapidamente le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno. Attualmente è disponibile in fase beta, ma solo per gli utenti paganti che hanno sottoscritto il Piano Standard a 12,99 Dollari al mese o Pro a 19,99 Dollari.

Adobe spiega che con questo chatbot vuole ridurre le attività più dispendiose in termini di tempo legate al lavoro dei documenti di testo più lunghi: ad esempio può rivelarsi utile per trovare rapidamente le informazioni nei progetti di ricerca oppure riassumere documenti di grandi dimensioni per email, riunioni e presentazioni.



L’aspetto più interessante è rappresentato dal fatto che AI Assistant può essere utilizzato con tutti i formati di documenti supportati dall’applicazione, Word e PowerPoint inclusi. Chiaramente tutti i dati non saranno memorizzati per addestrare il modello di linguaggio ed AI Assistant rispetta tutti i protocolli di sicurezza. Non è chiaro per quanto tempo resterà in fase beta, però.

Qualche mese fa, Adobe ha lanciato Firefly per tutti ed annunciato GenStudio, altri due tool che si basano sull’intelligenza artificiale.