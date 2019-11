Adobe Black Friday 2019: fino al 40% di sconto su Creative Cloud

Come ogni anno, anche Adobe ha deciso di proporre le offerte per il Black Friday. Lo sviluppatore di software per la produttività ha annunciato oggi una promozione che scadrà il 29 Novembre e consente di risparmiare fino al 40% sulla suite Creative Cloud.

La promozione si applica al bundle "Tutte le applicazioni", che include l'intera raccolta di applicazioni creative per desktop e mobile, tra cui figurano Photoshop, Illustrator ed Adobe XD. A questi si aggiungono 100 gigabyte di spazio di archiviazione cloud, Adobe Portfolio, Adobe Fonts ed Adobe Spark con funzionalità premium e la possibilità di ottenere fino a 10 terabyte di spazio sulla nuvola.

Scegliendo l'opzione "piano annuale con pagamento mensile", il costo passa a 36,59 Euro al mese al posto di 60,99 Euro.

Se si opta per il piano annuale prepagato invece il prezzo scende da 731,85 Euro a 438,92 Euro, ovviamente per 365 giorni. Il piano mensile invece resta a 91,49 Euro al mese, senza alcuna variazione.

Per gli studenti lo stesso bundle è disponibile a 15,86 Euro al mese al posto di 19,83 Euro se si sceglie l'accredito mensile. Se si decide di pagare tutto in un'unica soluzione, invece, il risparmio è ancora più considerevole ed il costo ammonta a 189,37 Euro al posto di 237,99 Euro.

Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale.