Adobe Dubbing e Lip Sync: l'IA vi doppia in altre lingue e sincronizza le labbra!

L'intelligenza artificiale continua a compiere progressi significativi, attirando l'interesse di numerose grandi aziende, tra cui Adobe. Quest'ultima ha adesso annunciato il progetto pilota Dubbing and Lip Sync, che arriva in seguito al già svelato Project Music GenAI.

I nuovi strumenti utilizzano l'IA generativa per il doppiaggio e la traduzione dei video. Immaginate di caricare un video e selezionarne semplicemente la lingua desiderata per ottenere automaticamente un'elaborazione IA realistica: questo è l'obiettivo di Dubbing and Lip Sync.

Il punto distintivo di questo progetto riguarda senz'altro la sincronizzazione labiale: oltre alla capacità di riprodurre voce, tonalità e ritmo originali, l'IA sviluppata da Adobe punta a riprodurre realisticamente anche i movimenti delle labbra del soggetto. La visione di Adobe prevede dunque che bastino pochissimi clic, ad esempio, per convertire un filmato in inglese in italiano, creando l'illusione che il soggetto lo abbia registrato realmente nella nostra lingua.

Secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa che abbiamo ricevuto il 15 marzo 2024, questo strumento potrebbe rappresentare un cambio di paradigma per chiunque aspiri a diffondere messaggi globalmente attraverso la propria lingua madre e voce personale. Maggiori dettagli circa questi nuovi strumenti saranno divulgati successivamente, seguendo "l'approccio etico ed equilibrato di Adobe nei confronti dell'IA". Potrebbe altresì interessarvi approfondire il recente lancio di AI Assistant in Adobe Acrobat.

