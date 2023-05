Adobe, l'editing con l'IA generativa arriva in Photoshop: è una rivoluzione?

L’IA generativa è destinata ad interessare praticamente tutti gli aspetti della tecnologia nei prossimi anni. Da Adobe però oggi arriva la notizia che entro la fine dell’anno in Photoshop arriverà la funzione Generative Fill che porterà con se un “nuovo modo magico di lavorare”.

Basata sul già noto sistema Firefly, questa feature consente di aggiungere, rimuovere e modificare i contenuti visivi presenti nelle fotografie attraverso dei prompt testuali come quello che mostriamo nello screenshot in calce. Il campo di applicazioni in cui può essere usato è davvero molto ampio.

Secondo il vicepresident senior di Adove, Ashley Still, la funzione “Generative Fill combina la velocità e la facilità dell’IA generativa con la potenza e la precisione di Photoshop, consentendo ai clienti di dare vita alle loro visioni alla velocità della loro immaginazione”,

Adobe spiega che la funzione tiene conto della prospettiva, l’illuminazione e lo stile della scena originale nel momento in cui effettua qualche modifica. A livello etico, è stato affermato che il modello di generazione attuale si basa solo sulle immagini di Adobe Stock ed altri contenuti di dominio pubblico non coperti da copyright. Inoltre, le immagini realizzate in Photoshop con Generative Fill saranno codificate con una firma digitale invisibile che permetterà di capire se sono state create da un umano o no.