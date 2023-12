Adobe e Figma, UK e UE bloccano la fusione: salta l'affare da 20 miliardi di Dollari

Ultimamente, Adobe sta facendo parlare di sé per Firefly, la sua IA generativa proprietaria. Il colosso del software per creativi, però, torna oggi sotto i riflettori per via del fallimento dell'acquisizione di Figma, saltata sotto i colpi dei regolatori internazionali. L'affare valeva 20 miliardi di Dollari.

Come spiega The Verge, Adobe e Figma hanno interrotto il loro merger, cioè l'accordo che avrebbe portato le due aziende a diventare una compagnia unica (con l'acquisizione della seconda da parte della prima) nella giornata di oggi, lunedì 18 dicembre. Adobe e Figma hanno terminato in maniera congiunta il processo di fusione per via delle interferenze e delle richieste delle autorità antitrust europee e inglesi.

In particolare, una dichiarazione del CEO di Adobe Shantanu Narayen riporta che "Adobe e Figma sono in pieno disaccordo con le ultime richieste dei regolatori, ma a questo punto crediamo che sia nei nostri rispettivi interessi muoverci in modo indipendente da qui in avanti. Anche se Adobe e Figma condividono la medesima visione di ridefinizione del futuro della creatività e della produttività, continuiamo ad essere ben posizionati per capitalizzare sull'enorme opportunità di mercato che deriva dalla missione di cambiare il mondo tramite le esperienze digitali personalizzate".

Al di là delle dichiarazioni di Adobe, la mossa dei regolatori del Regno Unito e dell'UE dipende dal fatto che, una volta detto addio a Figma, Adobe avrebbe potuto ottenere un quasi-monopolio nel settore dei software per designer digitali. Per questo, le autorità di antitrust avrebbero infine respinto l'accordo. In passato, alcuni creator digitali si sono detti preoccupati della fusione tra Adobe e Figma, specie perché quest'ultima rappresenta ancora il principale competitor su scala globale del colosso dietro a Photoshop, Illustrator e After Effects.

Dopo il blocco imposto dalla Competition and Markets Authority (CMA) inglese e dalla Commissione Europea (insieme, forse, ad un'indagine in partenza presso il Dipartimento di Giustizia USA), dunque, Figma e Adobe hanno preferito non procedere con la loro fusione. Salta così un affare da 20 miliardi di Dollari: la compagnia più colpita sarà Adobe, che, stando agli accordi legati al merger, dovrà pagare un miliardo di Dollari a Figma come clausola di recesso dal contratto.