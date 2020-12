Adobe Flash a fine corsa: 'disinstallate il programma, potrebbe essere pericoloso'

Come ampiamente noto, Adobe Flash "morirà" il 31 Dicembre 2020. Mancano quindi davvero pochi giorni alla fine del supporto per la piattaforma, ed Adobe sta mettendo in guardia gli utenti con dei popup che hanno iniziato a fare la loro comparsa su Windows 10.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, da qualche ora coloro che hanno installato Adobe Flash su Windows 10 stanno visualizzando un avviso in cui viene mostrata la scadenza del supporto ed un invito a disinstallare il plugin.

Anche se inutilizzato, infatti, il software potrebbe comunque essere utilizzato per sfruttare le falle ed ottenere l'accesso al PC da remoto. Questo aspetto infatti è centrale in quanto dal momento che il programma non riceverà più aggiornamenti, gli hacker potrebbero servirsi dei bug ancora non corretti per ottenere i dati degli utenti. Adobe ha infatti scelto di interrompere il supporto proprio per ragioni di sicurezza oltre che per il fatto che ormai Flash è ritenuto obsoleto dalla maggior parte dei webmaster.

Microsoft, comunque, ha pianificato una misura ancora più drastica ed ha annunciato che con un aggiornamento opzionale in arrivo ne 2021 procederà con la rimozione automatica di Flash dalle macchine.

Il 31 Dicembre, quindi, sarà una giornata molto importante e per il web si chiuderà un'era.