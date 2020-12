Adobe Flash, c'è l'addio definitivo: il 2021 del mondo tech si apre così

Signore e signori, il 2021 è arrivato. Presto ci aspettano novità interessanti per quel che concerne il mondo tech, visto l'imminente CES (Consumer Electronics Show). Nel frattempo, c'è già una novità importante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come abbiamo ampiamente preannunciato su queste pagine, il 2021 ha ufficialmente portato con sé la fine del supporto ad Adobe Flash. La giornata di ieri 31 dicembre 2020 ha infatti messo la parola fine alla piattaforma, dato che sono partiti i blocchi (come quello relativo a FarmVille). In realtà alcuni contenuti Flash continueranno a funzionare fino al 12 gennaio 2021, ma questa volta l'addio ad Adobe Flash è definitivo.

In ogni caso, alla piattaforma va riconosciuto un ruolo importante per quel che concerne la storia del mondo del Web. Basti semplicemente pensare ai browser game. Tuttavia, il passare del tempo ha reso Adobe Flash obsoleto e fonte di potenziali falle di sicurezza. Pensate che già nel 2015 Adobe chiese agli sviluppatori di passare all'HTML5. La fine del supporto fu invece annunciata a livello ufficiale nel 2017.

Non preoccupatevi: ci pensa l'Internet Archive a preservare quella parte di storia del mondo del Web. Per il resto, possiamo dire per certi versi che Adobe Flash è un po' come il 2020: non ci mancherà poi così tanto. A proposito, cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buon anno!