Adobe Flash Player si aggiorna per l'ultima volta a pochi giorni dall'addio

Come noto, Adobe Flash scomparirà il 31 Dicembre 2020 in maniera definitiva. Adobe ha deciso di chiudere i battenti alla piattaforma, che è stata oggetto di un'elevata quantità di falle di sicurezza. Prima dell'addio definitivo, però, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare un ultimo aggiornamento.

Nel changelog non sono presenti molte informazioni su cosa contenga l'update, ma si riferisce ad "importanti correzioni di bug". Nell'annuncio pubblicato sul blog ufficiale di Adobe, la società osserva che "questo è l'ultimo aggiornamento programmato di Flash Player per tutte le regioni al di fuori della Cina continentale".

Il post è anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno supportato ed utilizzato i contenuti Flash negli ultimi anni, ma serve anche come reminder: "Adobe non supporterà più Flash Player dopo il 31 Dicembre 2020 e bloccherà l'esecuzione dei contenuti in Flash a partire dal 12 Gennaio 2021. Consigliamo vivamente a tutti gli utenti di disinstallare immediatamente Flash Player per proteggere i propri sistemi".

Flash è stata una parte importante del web per vari anni, prima di diventare una tecnologia obsoleta grazie all'HTML5, CSS e JavaScript che offrono fondamentalmente le stesse esperienze ma con meno vulnerabilità.

L'Internet Archive ha comunque osservato che continuerà a conservare i contenuti di Flash anche dopo l'addio.