Adobe lancia Photoshop e Premiere Elements 2023: l'editing diventa semplice con l'IA

Dopo aver visto il camerino di David Bowie ricreato da Adobe, la compagnia specializzata in software per creativi ha lanciato nelle scorse ore le nuove versioni di Photoshop Elements e di Premiere Elements, le app di editing video e foto dell'azienda pensate per gli utenti "casual".

I nuovi Photoshop e Premiere Elements 2023 saranno basati sull'IA, che permetterà agli utenti anche meno navigati di effettuare operazioni particolarmente complesse sulle proprie fotografie e sui propri video senza scendere necessariamente in eccessivi tecnicismi. Per esempio, l'opzione Moving Elements vi permetterà di inserire oggetti in movimento sopra a dei fermi immagine, salvando poi il risultato come GIF.

Spazio anche ad un nuovo sistema di overlay chiamato "Peek-through Overlays", che dovrebbe creare l'illusione di una maggiore profondità generando delle cornici composte da fiori, foglie, erba e altri oggetti attorno al soggetto principale. Allo stesso modo, sarà possibile inserire anche nuove opzioni per il cielo, le nuvole e i pattern di sfondo delle immagini.

Per quanto riguarda gli effetti applicati sulle immagini, invece, la nuova funzione Guided Edits permetterà agli utenti di farsi "consigliare" da una guida uno o più filtri ed effetti da applicare a livello dell'immagine, passandoli in rassegna uno per uno in modo da decidere quello più adatto per ottenere il risultato desiderato. Sia in Photoshop che in Premiere Elements, poi, ci saranno nuove opzioni per la creazione di collage di fotografie e video.

Infine, esclusiva di Adobe Premiere Elements sarà la funzione Artistic Effects, che permetterà di trasformare le clip video seguendo opere d'arte famose, traendo ispirazione dai colori e dallo stile di svariati dipinti. Sempre l'app di editing audio, poi, comprende una serie di ben 100 nuove tracce audio preinstallate. Infine, la nuova versione di Premiere e Photoshop Elements dovrebbe garantire una maggiore stabilità d'utilizzo e dei tempi di lancio migliorati. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla scheda delle due app sul sito web di Adobe