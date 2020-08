Adobe Lightroom fa un pasticcio: cancellati per sempre foto e preset

Adobe Lightroom, la nota applicazione che fa da editor per le foto, è finita al centro di parecchie polemiche nelle ultime ore. Il motivo? Un aggiornamento software ha creato parecchi problemi agli utenti, dato che sono stati cancellati irrimediabilmente foto e preset.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come potete leggere in questo thread di Reddit, le segnalazioni effettuate online sono molteplici e c'è chi afferma di aver perso anche file risalenti a due anni fa. In ogni caso, gli utenti che si sono visti eliminare per sempre foto e preset sono coloro che hanno scaricato l'ultimo update dell'applicazione per iOS di Adobe Lightroom e non avevano effettuato la sincronizzazione tramite cloud. Dal canto suo, l'azienda ha confermato il problema e purtroppo non sembra esserci un fix: i dati sono andati persi definitivamente.

Le lamentele sono numerose e non manca chi dichiara di essere stato al telefono per parecchie ore con il servizio clienti, senza mai arrivare a una soluzione. Ci sono inoltre utenti che affermano di aver perso preset per centinaia di dollari. Insomma, una situazione per niente piacevole per coloro che sono rimasti coinvolti.

La versione dell'applicazione coinvolta è la 5.4.0 e Adobe ha già provveduto a rilasciare l'aggiornamento 5.4.1. Tuttavia, quest'ultimo non va a risolvere i problemi apportati dal precedente update, ma è stato rilasciato "semplicemente" per assicurarsi che nessun altro utente perda foto e preset. Nella risposta ufficiale pubblicata da Adobe, un portavoce si è scusato per il problema causato dall'aggiornamento.