Adobe Photoshop e Illustrator: la 'sorpresa' dei colori Pantone a pagamento

Immaginate di aprire un file PSD datato di cui avete bisogno e trovare il colore nero al posto di quello Pantone che avevate inserito. Non solo: per poter usare quel colore, viene richiesto di pagare un abbonamento mensile ulteriore. Ebbene, questo è quanto sta accadendo agli utenti di Adobe Photoshop e Illustrator.

Sì, avete capito bene: come riportato da The Verge e Kotaku, nonché come fatto notare dagli utenti su Twitter, adesso Pantone richiede di pagare una sottoscrizione mensile da 15 dollari (o da 90 dollari all'anno) per l'accesso ai suoi colori tramite programmi come quelli citati in precedenza. Infatti, Adobe ha dovuto rimuovere dalla sua suite, compreso InDesign, il supporto gratuito ai colori Pantone.

Questo sta causando non pochi grattacapi agli utenti, tenendo bene a mente le segnalazioni relative alla comparsa del colore nero al posto di quelli Pantone, anche in file PSD particolarmente datati. Ashley Still di Adobe ha spiegato ai microfoni di The Verge che "come comunicato a giugno, Pantone ha deciso di cambiare il proprio modello di business".

"Per accedere al set completo Pantone Color Books, Pantone ora richiede ai clienti di acquistare una licenza premium tramite Pantone Connect e di installare un plug-in mediante Adobe Exchange", ha proseguito Still. Nelle FAQ di Pantone relative alla vicenda si fa riferimento al fatto che i colori Pantone erano implementati in modo "non aggiornato" e che la decisione è stata presa anche per "focalizzarsi su un'esperienza in-app migliorata".

Da notare inoltre che, sempre nelle FAQ, viene specificato che i file Creative Cloud esistenti non dovrebbero subire modifiche consistenti, anche se gli utenti stanno segnalando, come indicato in precedenza, la comparsa del colore nero. Insomma, la situazione è un po' "intricata", ma di certo la scelta di Pantone non sta passando inosservata.