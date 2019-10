Adobe porta anche Illustrator su iPad: annuncio a Novembre?

iPadOs potrebbe presto salutare l'arrivo di una nuova importante applicazione della suite Adobe, dopo l'annuncio di Photoshop. Secondo alcune informazioni pubblicate da Bloomberg, la società di San Josè sarebbe in procinto di annunciare il porting dell'editor di grafica vettoriale Illustrator su iPad.

L'annuncio a quanto pare potrebbe arrivare nel corso della MAX Conference di Adobe che dovrebbe prendere il via il 2 Novembre. Il lancio però sarebbe in programma solo nel 2020, quando i creativi potranno affidarsi alla popolare applicazione per i propri lavori.

Un portavoce di Adobe, a Bloomberg non ha confermato o smentito il rumor, e si è semplicemente limitato a dire che al momento la società "non ha nulla da dire in questo momento".

E' chiaro che un eventuale arrivo di Illustrator su iPad aumenterebbe ulteriormente la produttività del tablet di Apple, che con il nuovo sistema operativo rilasciato qualche settimana fa ha fatto dei passi da gigante ed a livello di funzionalità ed interfaccia grafica si è avvicinato ulteriormente al MacBook.

Per i grafici che utilizzano Illustrator su PC il supporto all'Apple Pencil potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo in termini di usabilità, ovviamente al netto delle restrizioni che imporrà Adobe. Di recente sono emersi dei rapporti su Photoshop che parlavano della mancata presenza di alcune feature.