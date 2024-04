Adobe si prepara a lanciare la sfida a Sora di OpenAI: Premiere Pro sarà un vero contender

Sono passati due mesi esatti dall’annuncio di Sora da parte di OpenAI e la corsa all’IA generativa anche per i video è quanto mai aperta. Oggi arriva un annuncio quanto mai interessante da parte di Adobe, che ha annunciato l’arrivo di un nuovo modello generativo per la famiglia Firefly.

Questo nuovo modello video porterà una serie di nuovi strumenti in Premiere Pro, insieme all’integrazione di tool di terze parti come quelli di Runway, Pika Labs e Sora di OpenAI, che consentirà agli utenti di generare video, aggiungere e rimuovere oggetti partendo da prompt testuali.

Al momento però Adobe si è limitata ad annunciare queste novità, e non è chiaro quando sarà disponibile la suite di prodotti: non è stata nemmeno comunicata la data della beta, in quanto l’azienda si è limitata ad affermare che i nuovi strumenti saranno lanciati quest’anno. Nell’anteprima video che potete visualizzare in apertura, la compagnia si è limitata ad affermare che questa è una semplice visione di come potrebbe apparire in futuro Premiere Pro.

Alla base di tutto c’è l’idea di fornire agli utenti una scelta più ampia per utilizzare modelli come Pika. Gli utenti avranno anche la possibilità di aggiungere dei watermark alle clip generate con questi tool per consentire agli utenti di identificare quali modelli d’IA sono stati utilizzati per generarle.

