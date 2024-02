Adobe Project Music GenAI è l'IA che può generare e modificare musica partendo dal testo

A pochi giorni dal lancio di AI Assistant in Adobe Acrobat, Adobe annuncia un’altra evoluzione nella sua strategia che punta sull’intelligenza artificiale. La società americana ha infatti presentato la tecnologia “Project Music GenAI”, il cui nome è ancora provvisorio ma che sta già facendo discutere per le potenzialità.

Come suggerisce il nome, si tratta di uno strumento basato su un modello d’intelligenza artificiale che consentirà agli utenti di generare tracce musicali partendo da prompt testuali. Il funzionamento dovrebbe essere molto simile a DALL-E e Bing Image Creator, con la differenza che piuttosto che creare immagini, Project Music GenAI crea delle canzoni sulla base delle indicazioni in forma testuale inserite in un apposito campo.

Adobe intende anche consentire agli utenti di caricare i file musicali sul motore per modificarli a piacimento, ma ha preannunciato che saranno presenti anche altri strumenti di modifica per applicare tutte le regolazioni del caso.

Il sistema è molto simile a MusicGen lanciato da Meta qualche mese fa, ma Adobe spiega che la differenza è da ricercare nel fatto che il suo strumento offre dei tool di editing più avanzati e semplici allo stesso momento.

Project Music GenAI non è disponibile pubblicamente, ma intanto è possibile vederlo in azione nel video che trovate in apertura.