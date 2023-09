Adobe, la rivoluzione IA è qui: Firefly disponibile per tutti, arriva anche GenStudio

Lo scorso marzo, anche Adobe è entrata nel mondo dell'IA generativa con Firefly, una nuova famiglia di modelli per l'Intelligenza Artificiale creativa. Oggi, mercoledì 13 settembre, Adobe ha reso Firefly disponibile per tutti, integrando l'IA nell'app per smartphone Photoshop Express e lanciando una web app dedicata.



I nuovi prodotti arrivano a qualche settimana dall'implementazione di Firefly su Adobe Photoshop, che è avvenuta a fine luglio. Da oggi, invece, Firefly è disponibile su Adobe Creative Cloud, Adobe Express e Adobe Experience Cloud in modo nativo. In parallelo, è stata anche lanciata la nuova web app di Firefly, che permette di generare immagini direttamente dal testo o di effettuare il riempimento generativo di parte di altre fotografie.



David Wadhwani, Presidente della divisione Digital Media Business di Adobe, ha dichiarato che "con oltre 2 miliardi di immagini generate con la versione beta di Firefly, l'AI generativa sta inaugurando una nuova era di espressione creativa per i clienti di tutti i segmenti. Le capacità mozzafiato di Firefly, insieme alla ricca dotazione di strumenti delle nostre applicazioni Creative Cloud, Express, la web app di Firefly e Adobe Experience Cloud, offrono agli utenti opportunità senza precedenti di lavorare con l'AI generativa in modalità nuove, più creative e produttive”.



Inoltre, è stato spiegato che Adobe Firefly funzionerà tramite Generative Credits, ovvero dei "crediti" inclusi in numero variabile su ogni piano di abbonamento legato all'IA. Utilizzando i Generative Credits inclusi a partire da oggi in ogni piano in abbonamento sarà possibile accedere alle funzioni più intensive dell'IA, come la trasformazione di testi in immagini e vettori per Photoshop e Illustrator.



Parallelamente, Firefly è già arrivata su Photoshop, Illustratore ed Express, mentre è stata lanciata la nuova soluzione Adobe GenStudio, che punta a rivoluzionare le catene di produzione di contenuti a livello aziendale utilizzando l'IA generativa per fasi quali la progettazione, l'ideazione e la creazione dei contenuti stessi. L'idea alla base del prodotto è quella di potenziare e di semplificare la produzione di immagini e video grazie all'IA generativa e alle automazioni intelligenti.



Infine, con un video diffuso su YouTube Adobe ha lanciato le Content Credentials, uno strumento che permetterà di mostrare chiaramente che ogni risorsa generata tramite Adobe Firefly è stata realizzata dall'IA. Si tratta dunque di una vera e propria "etichetta digitale" che mostra dati quali il nome degli asset utilizzati, la data di creazione dell'immagine da parte dell'IA e le eventuali modifiche apportate a quest'ultima, con lo scopo di migliorare la fiducia degli utenti nell'IA e di incrementarne la trasparenza.