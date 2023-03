Adobe sfida DALL-E con Firefly: la nuova AI che può generare immagini

Nel giorno in cui DALL-E arriva su Bing Chat, Adobe ha ufficializzato Firefly, una nuova famiglia di modelli d’intelligenza artificiale generativa che è in grado di creare immagini in base agli input ricevuti dagli utenti.

Tra i tool disponibili ce n’è uno che funziona esattamente come Midjourney e DALL-E gli utenti non devono fare altro che digitare un prompt per ottenere un’immagine in cambio. Il secondo invece è in grado di creare testi stilizzati simili a WordArt, sempre basati sull’IA.

Adobe sottolinea che Firefly è ancora una versione beta e sarà disponibile solo tramite sito web, ma per il futuro intende integrarla negli strumenti della sua suite come Photoshop, Illustrator e Premiere.

I dirigenti di Adobe hanno anche spigato che il modello su cui si basa Firefly è stato addestrato utilizzando l’enorme libreria di Adobe Stock per cui la compagnia possiede i diritti d’utilizzo e che è esente da royalty. Tuttavia, in futuro Adobe ha intenzione di pagare gli artisti che contribuiranno a formare il modello su cui si basa Firefly, in quanto l’obiettivo è sviluppare una “strategia di compensazione” prima che il sistema esca dalla fase beta.

Piuttosto che basarsi solo su prompt testuali, Adobe mira anche a rendere i suoi strumenti d’IA più facili ed intuitivi da usare, includendo opzioni per modificare lo stile, l’illuminazione e le proporzioni. Tali effetti potranno essere applicate anche successivamente alle immagini già generate, senza doverne reare di nuove d’accapo.

Per il futuro, Adobe intende integrare Firefly in Photoshop per consentire agli artisti di addestrare l’app in base al proprio stile personale. A riguardo però non sono state diffuse informazioni sul possibile periodo di lancio.

I primi due strumenti di Firefly sono disponibili da oggi sul sito ufficiale in beta: non è necessario essere abbonati a Creative Cloud per ottenere l’accesso, ma Adobe limiterà il numero di persone che potranno partecipare alla beta.