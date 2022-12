Adobe Stock pronto a ospitare anche le immagini create dall'IA

L'Intelligenza Artificiale che genera immagini da testo non è più una novità. Dopo aver appreso che Shutterstock fornirà immagini create con IA, anche Adobe si prepara ad abbracciare lo stesso trend con il suo servizio di sottoscrizione.

In effetti, in molti ormai aspettavano una presa di posizione da parte della software house di San Jose, ma la sua già nota propensione per l'IA (come l'accelerazione in alcuni dei suoi tool più utilizzati) lasciava poco margine a esiti differenti.

Adobe Stock accoglierà anche immagini generate dall'Intelligenza Artificiale. È ormai un dato di fatto, con l'azienda che ha spiegato come intenda utilizzarla per "aggiungersi agli artisti umani e non rimpiazzarli", preoccupazione principe da parte dei creator di tutto il mondo, che negli ultimi mesi si sono sentiti a ragion veduta minacciati da questa nuova frontiera.

Più nello specifico, Adobe spiega che "è fortemente impegnata nel dare il suo contributo all'evoluzione che partirà da queste tecnologie attraverso strumenti che aiutino gli artisti, senza mai cercare di sostituire l'immaginazione umana".

Una cosa è certa: l'arrivo dell'IA su Adobe Stock segna un enorme passo per questa tecnologia, trattandosi di uno dei database più forniti e utilizzati da parte di professionisti di tutto il mondo per i propri contenuti. Tuttavia, quello delle arti visive non è l'unico frangente in cui si sta inserendo questa tecnologia. Solo di recente, infatti, abbiamo scoperto che l'IA di Stable Diffusion può creare anche musica!