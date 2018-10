Adobe: la versione completa di Photoshop in arrivo su iPad nel 2019

Adobe ha annunciato la notizia che gli appassionati di fotoritocco stavano aspettando da tempo: la versione completa di Photoshop è in arrivo su iPad nel 2019. Si tratta di un annuncio che espande ulteriormente le feature di produttività del tablet, in vista del lancio della nuova generazione.

Adobe, nel comunicato di annuncio arrivato nel corso della conferenza Adobe Max di ieri, ha voluto precisare che non si tratta di "Photoshop per iPad" ma di "Photoshop su iPad", segno che evidentemente si tratterà di un porting della versione per computer sul tablet, ovviamente con il supporto alle nuove gesture e chiaramente la Apple Pencil.

Photoshop CC su iPad sarà in grado di aprire i file .PSD, il che vuol dire che si potrà cominciare un lavoro da computer per poi terminarlo da mobile, il tutto con l'ausilio dei servizi di cloud come iCloud o quello proprietario di Adobe.

L'applicazione includerà le stesse funzionalità di fotoritocco, filtri, regolazione dei colori, stratificazione ed altro.

Nella demo mostrata sul palco, Adobe si è soffermata sull'interfaccia grafica, composta da menù a scomparsa quando non utilizzati. Il tutto, hanno spiegato i dirigenti, è stato progettato per massimizzare i 10,5 pollici di iPad Pro e soprattutto per rendere l'UI quanto meno disordinata possibile.

Gli utenti saranno in grado di disegnare con la matita, ma tenendo premuto il pulsante potranno passare ad altri strumenti, come la gomma ad esempio.

Adobe ovviamente ha precisato che per ovvie ragioni nella versione iniziale non saranno presenti tutte le feature incluse su Photoshop per desktop. "Metteremo a disposizione degli utenti prima un set più piccolo di funzionalità su iPad in modo da distribuire quanto più velocemente possibile la versione 1.0, ma gradualmente aggiungeremo il resto" si legge in un post pubblicato sul sito ufficiale.