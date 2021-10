Gli adolescenti odiano Facebook e Twitter: 'sono per vecchi'

Un nuovo sondaggio condotto dalla società Piper Sandler e pubblicato questa settimana ha portato ad una interessante scoperta: gli adolescenti, a quanto pare, odiano Facebook e Twitter in quanto ritenuti “social network per vecchi”.

Per stilare il rapporto, i ricercatori hanno intervistato 10mila teenager statunitensi. In una delle domande veniva chiesto agli adolescenti quali fossero le loro piattaforme preferite ed a riguardo non sono state registrate grosse sorprese: il 35% ha nominato Snapchat, seguita da TikTok (30%) e quindi da Instagram che si è piazzato solo terzo con il 22% che l’ha etichettata come preferita.

Ben lontani da tali numeri ci sono Facebook e Twitter, con una percentuale del 2%, che sono quindi bollati come social per persone più vecchie. Twitter effettivamente non ha mai attirato più di tanto i più giovani, anche per il sistema di pubblicazione ed il funzionamento della piattaforma da cui, però, sono emersi anche meme poi diventati virali su altri social. Discorso diverso per Facebook, che ha iniziato a perdere utenti da quando su Instagram sono approdate le Storie (una funzionalità presa in prestito proprio da Snapchat).

Su Twitter inoltre negli ultimi anni si è anche spostato il dibattito politico, come dimostrato dalle polemiche scaturite durante la campagna elettorale negli Stati Uniti.

Sempre ieri, è stato pubblicato un sondaggio che mostra dove si sono spostati gli utenti Facebook durante i disservizi di Whatsapp, Instagram, Messenger e Facebook che hanno catalizzato la scena ad inizio settimana.