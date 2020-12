Adolf Hitler è tornato, ma questa volta in Namibia e con un programma totalmente diverso

Nelle ultime ore ha girato su Internet una notizia interessante: in Namibia è stato eletto un nuovo governatore locale, il cui nome principale è "Adolf Hitler". In Germania o, più in generale, in Europa, è abbastanza raro trovare una persona con un nome del genere, ma in Namibia le cose sono un po' più complesse e vale la pena parlarne.

Perché mai, potreste chiedervi, dovrebbe essere importante discutere di un governatore, eletto come consigliere per una piccola comunità in Oshana (Namibia)? La risposta è presto detta: il suo nome e la sua storia ci possono aiutare a capire quale siano le conseguenze dell'imperialismo otto-novecentesco nel continente africano.

Adolf Hitler Uunona (questo è il suo nome completo) ha raccontato, in un'intervista della BBC, che suo padre scelse di chiamarlo come il cancelliere del Terzo Reich senza sapere cosa significasse realmente, per la storia mondiale, questo nome.

In Namibia, chiamare i propri figli con un nome tedesco, fino a qualche anno fa, non era insolito. Questo perché il paese, a cavallo tra Ottocento e Novecento, divenne una colonia tedesca.

La Repubblica di Weimar ebbe il dominio su tutte le terre del Sud-Africa occidentale dal 1885 al 1915. La Namibia non esisteva ancora in quegli anni, perché ottenne l'indipendenza dal Sud Africa nel 1990. Tuttavia, quei 30 lunghi anni di dominazione tedesca furono fondamentali per plasmare la storia e la cultura della regione.

Non bisogna dimenticare che i coloni tedeschi, tra il 1904 e il 1908, condussero costanti persecuzioni e uccisioni di massa nei confronti degli Herero, un popolo africano appartenente al gruppo etnico dei bantu e concentrato prevalentemente in Namibia, Botswana e Angola.

"Quando ero piccolo, non capivo quale valore avesse il mio nome. Per me e tutti gli altri era normale. Solo quando ho cominciato a studiare ho realizzato che Adolf Hitler era un uomo che voleva sottomettere l'intero mondo e che io non volevo averci niente a che fare" ha dichiarato Uunona.

E' evidente che il governatore sia diventato, nel corso dei suoi studi, più che consapevole dell'eredità storica che grava sulle sue spalle.

Egli, infatti, fa parte del SWAPO, un partito che, pur accusato di corruzione negli ultimi mesi, ha sempre lottato contro il razzismo portato avanti dalla minoranza bianca sud-africana contro la popolazione nera e che ha supportato le politiche anti-apartheid negli ultimi decenni.

Rimane, comunque, curioso il fatto che Adolf Hitler Uunona non abbia deciso di cambiare il suo nome.

Nella Germania del dopo-guerra, soprattutto dopo il il 1960, il senso di colpa cominciò a modellare drasticamente la società tedesca, separando la nuova generazione dai padri e le madri che avevano supportato il regime e avevano deciso di chiamare i loro figli come il Führer.

In Namibia questa coscienza collettiva non è presente tanto quanto in Europa. Nonostante tutto il male portato alla popolazione africana da parte delle potenze imperialiste, molti aspetti della vita passata continuano a persistere e non percepiti negativamente a livello generale.