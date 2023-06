Ecco a voi l'adorabile Fennec, il più piccolo predatore del Sahara

Il Fennec è uno degli animali più adorabili (non che ce ne siano molti) del Sahara. Questa è una creatura straordinaria che si è adattata alla vita in uno degli ambienti più difficili della Terra... e nel caso ve lo stesse chiedendo non è un felino, ma un canide.

Chiamata ufficialmente Vulpes zerda, questa è la specie più piccola della famiglia dei Canidi, che comprende cani, lupi e altri tipi di volpi (che a loro volta si stanno evolvendo per la vita in città). Con un peso da 1 a 1,5 chilogrammi, la creatura è dotata di orecchie insolitamente grandi che, oltre ad aiutare il fennec a rilevare i suoni più deboli di potenziali prede, agiscono come dissipatori del calore, aiutando la volpe a rimanere fresca nel caldo torrido del deserto.

Anche le zampe si sono evolute per l'ambiente in cui si trova l'animale e agiscono come racchette da neve, proteggendo l'animale dalla sabbia molto calda. Non solo: sono anche efficaci "pale" che consentono alla volpe del deserto di scavare frequentemente nella sabbia fitta per la ricerca di cibo; il fennec è onnivoro non schizzinoso, con una dieta che include roditori, insetti, uccelli, uova e persino piante.

Nonostante un piccolo rumore li faccia mettere sull'attenti, queste sono creature che vivono in piccole comunità, spesso costituite da una coppia e dalla loro prole, e comunicano attraverso una serie di vocalizzazioni, dai latrati alle fusa. Ovviamente non possono essere animali domestici, per via della loro natura selvaggia, e non amano essere coccolate o addirittura maneggiate dagli umani.