Questo adorabile lepidottero sta invadendo la Virginia ed è estremamente velenoso

Si tratta del megalopyge opercularis, chiamato colloquialmente "pussy moth" ovvero falena micio, vista la peluria morbida dai colori vivaci che copre il suo corpo, ed è il lepidottero che sta terrorizzando la Virginia, la cui puntura potrebbe rivelarsi fatale.

Lungo quanto un pollice il megalopyge offre diverse varianti di specie diversificate grazie alla sua folta chioma, alcuni crescono con il pelo liscio, altri riccio, e possono essere marroni, gialli, grigi o bianchi. Guardandolo, grazie al suo adorabile aspetto, potrebbe anche venir voglia di accarezzarlo ma sarebbe di certo la peggiore delle idee in quanto, sotto il grazioso manto peloso, si nascondono molte spine velenose che causano momenti di intenso e insopportabile dolore.

I sintomi, una volta venuti a contatto con le spine del lepidottero possono causare disturbi comuni, lievi, come il vomito, il gonfiore localizzato o la febbre, tuttavia in condizioni estreme e se la quantità di veleno fosse maggiore della media potrebbe anche causare uno shock il quale, non trattato in tempo, potrebbe portare alla morte. In Virginia, le autorità sperano che il pericolo possa essere arginato senza la mano umana, la quale sta già causando l'estinzione di diversi insetti, lasciando lo sporco lavoro ai predatori naturali delle creature.

La situazione sarà monitorata per qualche tempo, in modo da scegliere come sarebbe meglio agire nel caso in cui la selezione naturale non desse i frutti sperati. Per l'appunto le autorità consigliano di non fare nulla di avventato, trovandosi vicino ad un pussy moth, ma di lasciare che la natura faccia il suo corso. Ci penseranno i predatori naturali ad occuparsi della popolazione del lepidottero.