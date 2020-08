Questa adorabile e misteriosa creatura è stata riscoperta dopo mezzo secolo

Il toporagno elefante (Elephantulus revoili) dopo la sua scomparsa dall'Africa per quasi mezzo secolo, ha deciso nuovamente di farsi rivedere. Questa specie è stata registrata l'ultima volta negli anni '70. La riscoperta è avvenuta nella nazione di Gibuti, che si trova nel Corno d'Africa, da un team scientifico durante una spedizione.

Sono tra le specie di mammiferi più misteriose conosciute, con solo 39 esemplari storicamente raccolti dalla scienza. Gli scienziati sono venuti a conoscenza di avvistamenti segnalati da alcuni locali di Gibuti. L'ecologista ambientalista e ricercatore Houssein Rayaleh, afferma che gli abitanti della zona non hanno mai pensato che queste creature fossero andate perdute.

Per la comunità scientifica, invece, questa "nuova" scoperta è piuttosto notevole. Catturate l'animale, comunque, non è stato per nulla facile: il team di ricerca ha utilizzato oltre 1.000 trappole distribuite in 12 siti nell'area della spedizione. Le dolci trappole erano "cariche" con una miscela di lievito, farina d'avena e burro di arachidi.

Il team ha trovato un totale di 12 individui nella spedizione, catturando video e foto di esemplari vivi per documentare il toporagno elefante ritrovato. Secondo gli scienziati, non ci sono minacce immediate all'habitat, poiché la specie e il suo ambiente sono lontani e inaccessibili alle fattorie e agli insediamenti umani. Questa è tra le 25 specie di fauna selvatica più ricercate dalla Global Wildlife Conservation.

Potrebbe addirittura trattarsi di un nuovo genere, poiché i suoi parenti più stretti sono specie che si trovano in Sud Africa e Marocco. Nel 2022 è prevista una spedizione per tracciare l'animale utilizzando la codifica radio GPS.

Sempre più specie stanno venendo ritrovate dopo decenni dalla loro scomparsa: come l'Harpesaurus modigliani, un rettile con un corno nel naso, e anche una pianta non registrata dal 1914 avvistata nuovamente in Inghilterra.