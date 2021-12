Adorabile robot low cost simile a Spot scontato del 50%: è di Xiaomi?

Il robot Spot di Boston Dynamics è ormai ben conosciuto. In questo contesto, un buon numero di appassionati di tecnologia vorrebbero averlo al proprio fianco. Tuttavia, per il momento è chiaramente pressoché impossibile fare questo, ma qualcuno sembra aver "intercettato" l'interesse. Infatti, è stato lanciato un robot low cost.

Più precisamente, in alcuni dei principali store online legati alla Cina, ovvero AliExpress e Banggood, è comparso un prodotto "atipico": un robot da assemblare che utilizza un design per certi versi simile al succitato Spot. Chiaramente, si tratta semplicemente di un giocattolo per bambini, che può però "camminare" in autonomia e ricaricarsi mediante un piccolo "pannello solare".

Il giocattolo è pensato per scopi educativi: l'obiettivo è quello di insegnare ai più piccini innanzitutto a montare il robot, dato che si fa riferimento a un kit DIY. C'è poi la questione dell'impatto ambientale, in quanto l'utilizzo dell'energia solare per far "ricaricare" il giocattolo cerca di spiegare ai bambini l'importanza dell'energia sostenibile.

In ogni caso, il robot "simile" a Spot non è l'unico prodotto della gamma di giocattoli di questo tipo, dato che esiste anche un "robot mucca". Al netto di questo, risulta interessante notare come in uno dei tanti annunci legati al prodotto su AliExpress, in cui il robot viene proposto a 20,32 euro (anziché 40,64 euro, sconto del 50%), si legge che il progetto sarebbe legato a Xiaomi YouPin, ovvero la piattaforma di crowdfunding del noto brand.

Da quest'ultima in passato sono "usciti" progetti particolari come il water che regola l'altezza, quindi la questione non ci sorprenderebbe, ma c'è da dire che non siamo riusciti a trovare un link ufficiale cinese in merito, quindi è bene utilizzare il condizionale. In ogni caso, sicuramente risultava interessante approfondire quantomeno l'esistenza del prodotto.

Per il resto, ricordiamo che nel 2021 Xiaomi ha annunciato CyberDog, ovvero il suo "reale" robot quadrupede.