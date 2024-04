Questo adorabile rospo ha le pupille a forma di cuore ma la scienza non sa perché

Con i suoi irresistibili occhi adornati da pupille a forma di cuore, il rospo dal ventre giallo si presenta come un piccolo gioiello della biodiversità, un abitante delle paludi dal manto bruno e dal ventre di un giallo vivace che sembra quasi sorridere al mondo.

Questo singolare tratto non è solo una curiosità estetica; rappresenta un enigma per la scienza, che si interroga sulle implicazioni di questa particolarità per la visione dell'anfibio. Il mistero si infittisce se si considera la stupefacente varietà di forme pupillari presenti nel vasto regno degli anuri, che include rane e rospi, dimostrando come le nostre precedenti convinzioni riguardo al legame tra forma della pupilla e stile di vita possano non trovare riscontro in questi affascinanti esseri.

La ricerca condotta sui molteplici occhi del mondo anuro ha portato alla luce la straordinaria adattabilità della pupilla, che ha assunto ben sette forme principali nel corso dell'evoluzione di questi anfibi. Curiosamente, l'analisi di oltre 3.200 specie non ha rivelato una correlazione significativa tra la forma della pupilla e le abitudini di vita, eccetto che per gli anuri acquatici, più propensi a sviluppare pupille circolari.

Questi risultati sfidano le ipotesi tradizionali, spingendo gli scienziati a indagare nuove vie per comprendere l'evoluzione della visione negli anuri. Tra le figure chiave di questo viaggio scientifico si distingue Marty Banks, dell'Università della California, Berkeley, il quale ha condiviso la scoperta di un'anomalia fra le forme pupillari studiate, evidenziando come, nel vasto e variopinto panorama della visione animale, esistano ancora misteri da svelare e meraviglie da scoprire.

A proposito, sapete che questa rana è ricomparsa dopo 80 anni? Mentre ecco a voi la rana più grande del mondo.

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda gen è uno dei più venduti oggi su