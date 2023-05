L'adorabile video di un polpo che si sveglia di soprassalto forse dopo un incubo

Anche gli animali sognano, non solo gli esseri umani. All'interno di questa lunga lista di "sognatori" possiamo forse trovare anche i polpi, poiché recentemente degli scienziati hanno filmato una di questa creatura che mostra comportamenti in un laboratorio di New York che possono essere spiegati con incubi (così come mostra il video qui sopra).

Gli addetti ai lavori hanno osservato la creatura che, dopo essersi svegliata, iniziava a dimenarsi e a cambiare il suo colore mimetico. Nonostante gli esperti abbiano espresso cautela nell'interpretare il comportamento dell'animale troppo velocemente, questo comportamento è certamente insolito (a proposito, i gatti sognano?).

Protagonista di questa storia è un polpo di nome Costello che sembrava dormire tranquillamente in una vasca prima di agitare improvvisamente i suoi tentacoli in preda alla frenesia. In due di questi casi, su quattro documentati, il cefalopode ha anche sparato un getto di inchiostro nero nell'acqua, un comune meccanismo di difesa dai predatori.

Alcuni di questi comportamenti sono simili a quelli che farebbe un polpo in natura, portando gli scienziati ad ipotizzare che la creatura abbia avuto un ricordo episodico negativo o esibire una forma di parasonnia, ovvero un disturbo del sonno. Un esperto che non è stato coinvolto nelle osservazioni, però, ha espresso cautela nell'interpretare le azioni del polpo come sogni.

La creatura, infatti, potrebbe essere stata spaventata da qualcosa, o addirittura potrebbe aver mostrato segni di senescenza, ovvero la fase della vita di un polpo che si verifica subito prima della morte, quando i loro corpi iniziano a degradarsi. Insomma, si tratta di un gesto che deve essere ancora interpretato dagli addetti ai lavori.

A questo punto vale la pena chiedersi, ma i cani perché corrono durante il sonno?