La maggior parte degli adulti americani crede nell'esistenza di alieni intelligenti

Lo scorso mese è uscito il tanto atteso rapporto sugli UFO (o per meglio dire UAP). L'entusiasmo era sicuramente alle stelle ma nel documento non è stato confermato alcun avvistamento collegabile a delle "visite extraterrestri". Cosa pensano invece gli americani riguardo l'esistenza della vita intelligente? Un sondaggio ha risposto alla domanda.

Secondo il 65% degli americani gli extraterrestri esistono, mentre circa il 51% di essi afferma che gli avvistamenti di UFO segnalati dai membri dell'esercito americano siano alieni intelligenti. Il sondaggio in questione è stato condotto dal Pew Research Center, un think tank statunitense con sede a Washington.

I risultati sono stati raccolti giorno 25 giugno, un paio di giorni prima della pubblicazione del rapporto sugli UFO, e sono stati pubblicati il 2 luglio. Sono stati interrogati 10.417 adulti americani. Nel dettaglio, circa il 76% delle persone tra i 18 e i 29 anni crede "probabilmente" nell'esistenza di alieni intelligenti, rispetto al 69% delle persone di età compresa tra 30 e 49 anni e del 58% delle persone di età compresa tra 50 e 64 anni.

Secondo l'87% degli intervistati, invece, gli alieni non sono una minaccia per la sicurezza nazionale (e molti scienziati potrebbero non essere d'accordo con tali affermazioni). Insomma, per adesso si tratta di una risposta che per adesso non siamo destinati a conoscere.