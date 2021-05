Un adulto su nove ha avuto problemi legati alla salute mentale durante la pandemia

I ricercatori hanno condotto uno studio che ha suggerito come un adulto un adulto su nove abbia sofferto di scarsa salute mentale o di progressivo deterioramento di questa durante i primi sei mesi della pandemia da COVID-19. Ma chi sono i più colpiti?

Secondo i ricercatori dell'Università di Manchester, del King's College di Londra, di Cambridge, dell'Università di Swansea e della City University a Londra, quelli che sono stati più colpiti dal fenomeno sono i cittadini di quartieri svantaggiati e le minoranze etniche.

Il team ha analizzato i sondaggi mensili pubblicati tra aprile e ottobre del 2020, su cui erano dati di oltre 19.700 adulti. Dai risultati è stato possibile distinguere cinque gruppi. I gruppi che riflettevano meno queste carenze psicologiche erano composti da anziani, bianchi e da residenti in aree meno svantaggiate.

Il 12% di persone che avevano subito un calo della propria salute mentale ma che si era poi ripreso durante l'estate, erano le donne e i genitori di bambini in età scolare. Il 7% presentava cali prolungati della salute mentale, mentre il 4% aveva una salute mentale costantemente molto scarsa.

V'è da dire che i gruppi di persone che subivano un declino prolungato mostravano maggior probabilità di aver avuto particolari condizioni mentali o fisiche antecedenti alla pandemia. Tra loro vi era una maggioranza di persone asiatiche, nere, miste e che vivevano in aree svantaggiate.

Chiaramente all'insofferenza e il deterioramento della salute mentale erano causati dal lockdown, dalla consapevolezza di essere in una situazione di pandemia e certamente dalle difficoltà finanziare che questa aveva causato.

"Oltre alle minoranze, troviamo anche un'ampia percentuale di popolazione rimasta illesa agli effetti della pandemia." Ha detto il dottor Matthias Pierce, autore principale e ricercatore per la salute mentale delle donne all'Università di Manchester. "I dati che abbiamo raccolto sono superiori a quelli di altri studi. In particolare quelli che utilizzano i social media, spesso non sono rappresentativi e portano a risultati inaffidabili."

Esistono infatti altri studi che hanno cercato di comprendere meglio l'effetto della pandemia sulle persone con "tratti oscuri" nella loro personalità o come essa ci abbia reso pessimi automobilisti.

"Siamo sempre più consapevoli del gatto che i vantaggi sociali ed economici" ha detto la professoressa Kathryn Abel, collega di Pierce "abbiano un'importante influenza sul modo in cui le persone affrontano le sfide che sembrano colpire tutti allo stesso modo."