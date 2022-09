Adware su App Store e Google Play Store: cancellate subito queste app!

Alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto 85 app coinvolte in frodi pubblicitarie (adware). Dieci di queste sono presenti sull’App Store di iOS, mentre le altre 75 sul Play Store di Android: complessivamente, queste hanno registrato 13 milioni di download e rientrano in una nuova campagna nota come “Scilla”.

“Gli analisti ritengono che Scilla sia la terza ondata di un’operazione trovata nell’agosto 2019 e soprannominata “Poseidone”. La seconda ondata, apparentemente dallo stesso attore di minacce, si chiamava “Cariddi” ed è culminata verso la fine del 2020 si legge nel rapporto pubblicato da Bleeping Computer e diffuso dai ricercatori di Satori Threat Intelligence di Human.

Su App Store le 10 app interessate sono le seguenti, e viene consigliato di disinstallarle:

Loot the Castle – com.loot.rcastle.fight.battle (id1602634568)

Run Bridge – com.run.bridge.race (id1584737005)

Shinning Gun – com.shinning.gun.ios (id1588037078)

Racing Legend 3D – com.racing.legend.like (id1589579456)

Rope Runner – com.rope.runner.family (id1614987707)

Wood Sculptor – com.wood.sculptor.cutter (id1603211466)

Fire-Wall – com.fire.wall.poptit (id1540542924)

Ninja Critical Hit – wger.ninjacriticalhit.ios (id1514055403)

Tony Runs – com.TonyRuns.game

Di seguito invece alcune delle app Android che hanno registrato più di un milione di download:

Super Hero-Save the world! - com.asuper.man.playmilk

Spot 10 Differences – com.different.ten.spotgames

Find 5 Differences – com.find.five.subtle.differences.spot.new

Dinosaur Legend – com.huluwagames.dinosaur.legend.play

One Line Drawing – com.one.line.drawing.stroke.yuxi

Shoot Master – com.shooter.master.bullet.puzzle.huahong

Talent Trap – NEW – com.talent.trap.stop.all

I ricercatori hanno provveduto ad informare Apple e Google e le applicazioni sono state rimosse dall’App Store e Google Play.

Secondo quanto emerso, non si tratterebbe di un malware pericoloso in quanto a differenza di altri virus mostra solo annunci pubblicitari malevoli. Tuttavia, potrebbero rappresentare una porta per altri malware in grado di infettare gli smartphone.