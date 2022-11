Questo aereo quasi 40 anni fa ha fatto il giro del mondo senza fare rifornimento

Sapete che quasi quarant'anni fa c'è stato un aereo che ha fatto il giro del mondo senza mai fare rifornimento? La creazione di questo gioiellino valse il premio più prestigioso dell'aviazione - chiamato Collier Trophy - ai piloti Dick Rutan e Jeana Yeager, al designer Burt Rutan e al capo dell'equipaggio Bruce Evans.

L'aereo, chiamato Voyager come le sonde che sono uscite fuori dal Sistema Solare, ha intrapreso un volo senza scalo e senza rifornimento intorno al mondo, stabilendo un impressionante record mondiale all'epoca. Il veicolo partì e atterrò alla base aeronautica di Edwards nel deserto della California meridionale.

"Sentivo non solo che non avrebbe funzionato, ma che probabilmente ci sarei morto", ha dichiarato Dick Rutan durante un'intervista rilasciata nel 2013. "Sì, aveva terribili qualità di volo, ma doveva fare il giro del mondo. Burt sapeva che doveva scendere a grossi compromessi per farlo."

Il Voyager, fondamentalmente, era un serbatoio di carburante volante con una manovrabilità pessima che partì dal deserto la mattina presto del 14 dicembre 1986 e ritornò a destinazione poco dopo le 8 del mattino del 23 dicembre dopo nove giorni, tre minuti e 44 secondi di volo... con meno di due ore di carburante rimanente.

La cosa più incredibile? Il velivolo è stato costruito per la massima efficienza nei consumi ed era composto da materiali leggeri nel 98 percento della sua struttura; sviluppato senza utilizzare metallo pesava solo 425 chilogrammi. Rutan ha affermato che il volo "è stato senza dubbio l'ultima pietra miliare dell'aviazione."

Al giorno d'oggi, invece, si parla di costruire il "Titanic del cielo", alimentato da 20 motori a fusione nucleare, realizzato con l'intento di non aver mai bisogno di tornare a terra.