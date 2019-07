Ecco l'aereo più autonomo del mondo: riesce ad atterrare da solo

L'autopilota negli aerei esiste da molto tempo, ma un gruppo di ricercatori dell'Università Tecnica di Monaco ha deciso di rendere ancora più autonomi gli aerei, creando un sistema di atterraggio automatico.

Questo sistema si chiama C2Land e, oltre ad identificare una pista sicura dove atterrare, riesce a far atterrare il velivolo a cui è collegato in modo autonomo. Gli aerei commerciali hanno attualmente un sistema simile chiamato Instrument Landing System (ILS), utilizzato quando i piloti non riescono a stabilire un contatto visivo con una pista.

Il sistema ILS tuttavia, si basa sui segnali radio e ricevitori per determinare la posizione della pista, contrariamente a C2Land che non ha alcun bisogno di questa infrastruttura che non tutti gli aeroporti hanno.

C2Land utilizza il GPS per il controllo del volo insieme a un sistema di visione computerizzata. Le due videocamere gli permettono di vedere normalmente e ad infrarosso, consentendo al sistema di funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità.

Il computer trova poi i contorni della pista e determina come effettuare la manovra. In combinazione con la velocità e l'altitudine del velivolo, il sistema calcola poi un percorso virtuale per un atterraggio perfetto. Questa procedura è stata effettuata anche con un aereo a elica Diamond DA42.

Sistemi di navigazione assistiti come C2Land potrebbero diventare uno standard in futuro, ma hanno bisogno ancora di molti altri test, ma siamo sulla buona strada.