Questo aereo a energia solare potrebbe volare per 90 giorni e senza pilota

Skydweller Aero Inc., una società aerospaziale statunitense-spagnola che costruisce droni per scopri militari e commerciali, è al lavoro su un aereo a energia solare in grado di volare in cielo - senza atterrare - per ben 90 giorni di seguito.

Il velivolo in questione, dotato di un'apertura alare di 72 metri e di 270 metri quadrati di celle fotovoltaiche in grado di fornire 2 kilowatt di potenza, potrebbe essere utilizzato per una vasta gamma di operazioni: telecomunicazioni, monitoraggio geospaziale, raccolta di dati, previsioni meteorologiche, operazioni di emergenza e molto altro.

Attualmente, secondo un comunicato stampa, il drone è nel bel mezzo di una serie di test con equipaggio umano. Nell'aprile di quest'anno, infatti, il veicolo ha potenzialmente battuto il record mondiale per la massima altitudine raggiunta e sostenuta da un aereo a energia solare, navigando a quasi 4.875 metri di altezza.

Skydweller Aero Inc. ha ottenuto un contratto da 5 milioni di dollari dalla US Navy per dimostrare le capacità dell'aereo. "Questo contratto di ricerca e sviluppo fornirà a Skydweller l'opportunità di sviluppare ulteriormente la propria soluzione a zero emissioni di carbonio mentre farà avanzare la tecnologia per gli sforzi di sicurezza nazionale", ha dichiarato un portavoce di Skydweller Aero a IFLScience.

Non solo: la società Skydweller aveva precedentemente ricevuto investimenti da Leonardo, una società aerospaziale italiana (dal valore di un miliardo di dollari) che ha sede a Roma. Insomma, potremmo trovarci di fronte a una nuova generazione di aerei, che non consumano più carburanti fossili ma utilizzano l'energia più economica (e pulita) che la Terra ha a disposizione: il solare.