L'aereo del 'Giorno del Giudizio' è stato avvistato in volo sull'Europa: ecco cos'è

Riguardo alla fine del mondo ci sono tante cose che cercando di prevederla o di evitarla: dall'Orologio dell'Apocalisse, alla cripta che servirà come una sorta di "scatola nera" in caso di estinzione della vita. Adesso in Europa - per restare in tema - è stato avvistato quello che chiamano simpaticamente "aereo del Giorno del Giudizio".

La sua creazione risale alla Guerra Fredda, quando tra Stati Uniti e Unione Sovietica la situazione era più tesa che mai. Le due potenze, infatti, commissionarono la costruzione di questi "aerei del giorno dell'apocalisse" (letteralmente "Doomsday planes").

Questi sono velivoli progettati per funzionare come delle vere e proprie stanze di guerra volanti, da cui i leader delle superpotenze potrebbero impartire comandi in caso di conflitto nucleare (ecco quante armi nucleari ci sono sulla Terra). In poche parole mentre sulla Terra ci sarà una vera e propria apocalisse nucleare, i capi di stato cercherebbero di organizzarsi sul da farsi.

Gli aerei sono (almeno in teoria) in grado di sopravvivere agli effetti di un attacco nucleare, in modo da mantenere i leader in contatto con le altre superpotenze attraverso la comunicazione satellitare. Quello visto sopra l'Europa era un Boeing 747 E-4B, appartenuto agli Stati Uniti, chiamato ufficialmente National Airborne Operations Center.

L'aereo è "un avanzato sistema di comunicazione satellitare che fornisce comunicazioni in tutto il mondo ai dirigenti attraverso il centro operativo aviotrasportato. Altri miglioramenti includono schermatura degli effetti nucleari e termici, controllo acustico, una struttura di controllo tecnico migliorata e un sistema di condizionamento dell'aria aggiornato per il raffreddamento dei componenti elettrici", si legge nel sito web del velivolo.

Il Doomsday plane è stato avvistato sul Nebraska all'inizio di questo mese, ma sembra essere arrivato in Europa in vista dell'incontro dei paesi della NATO.