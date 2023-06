Questo è l'aereo più letale del mondo ma non trasporta armi, ecco l'aereo dell'apocalisse

Recentemente la Marina degli Stati Uniti ha ricevuto un aereo E-6B Mercury noto anche come "Doomsday", e l'appaltatore della difesa Northrop Grumman ha installato a bordo cinque nuovi kit che migliorano le sue "funzioni di comando, controllo e comunicazione dell'aeromobile."

L'aereo dell'apocalisse è stato definito il velivolo più letale da parte del Pentagono, anche se non trasporta armi. Il motivo è presto detto: questa è una vera e propria fortezza volante dove, in caso di pericolo estremo, il presidente degli Stati Uniti d'America (o chi fa le sue veci) può decidere il "destino del mondo".

L'idea è che un posto di comando aereo sia un avamposto di comunicazione molto più affidabile per i comandi militari in caso di crisi come ad esempio una guerra. Anche se dovesse accadere il peggio, la flotta E-6B Mercury consentirà ai responsabili delle decisioni di mantenere la comunicazione con i loro sistemi di lancio di armi nucleari.

Dato il suo potenziale ruolo nella guerra nucleare e nelle sorti del mondo, il mezzo di trasporto è spesso soprannominato l'aereo del "giorno del giudizio", una versione militarizzata dell'aereo commerciale Boeing 707 e in grado di volare ininterrottamente per oltre 15 ore senza rifornimento, ma può anche essere rifornito in volo e rimanere in volo per 72 ore.

Uno degli E-6B della flotta statunitense è stato avvistato mentre sorvolava la Manica nel marzo 2022, appena un mese dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina. Insomma, vederlo non è mai di buon auspicio.