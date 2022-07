Ecco l'aereo di linea più veloce al mondo: da Londra a New York in 3.5 ore

Overture. Questo è il nome del probabile aereo di linea più veloce del mondo costruito dall'azienda Boom Supersonic. Nulla di concreto, per adesso, perché la società ha svelato il "design di produzione" dell'elegante jet con quattro motori, una nuova fusoliera e un numero di posti per i passeggeri ridotto.

Con una velocità di crociera a Mach 1.7, il velivolo potrebbe volare da New York a Londra in sole 3,5 ore. "L'aviazione non vede un grande balzo da decenni", ha affermato Blake Scholl, fondatore e CEO di Boom in una dichiarazione. "Overture è rivoluzionario nel suo design e cambierà radicalmente il modo in cui pensiamo alla distanza."

L'Overture, quindi, potrebbe dare al settore aereonautico una vera e propria spinta tecnologica. Nel frattempo Boom Supersonic ha anche annunciato di aver avviato una collaborazione con Northrop Grumman per la creazioni di varianti militari, capace di "fornire agli Stati Uniti e agli alleati una capacità ad alta velocità senza pari quando e dove è più necessario", così come si può leggere in un comunicato stampa.

Attualmente di Overture abbiamo soltanto i rendering, che potrete osservare su questo video di YouTube, e prossimamente la compagnia inizierà i primi test. Non è chiaro, insomma, quando sarà costruito l'innovativo veicolo, ma questa è una prima visione entusiasmante di come potrebbero essere gli aerei di linea passeggeri in futuro.