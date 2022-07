Un aereo di linea ha volato 14 ore con un buco: ecco com'è stato possibile

Un Airbus A380 è riuscito a volare per 14 ore con un grosso buco nel fianco. "Un caso su milione" l'hanno definito gli esperti, che si è verificato su un aereo Emirates che volava da Dubai a Brisbane.

La compagnia aerea ha identificato il buco dopo che uno dei 22 pneumatici dell'aereo è scoppiato poco dopo il decollo. Nessun passeggero è rimasto ferito e il volo EK430 è stato in grado di raggiungere in sicurezza la sua destinazione come previsto.

Si tratta di una situazione estremamente rara. Un passeggero ha affermato di aver sentito un forte scoppio attraverso il pavimento, ma che l'equipaggio di cabina è rimasto calmo. "Se senti un forte scoppio come pilota, per prima cosa l'equipaggio di cabina si fermerà e ispezionerà l'aereo", ha spiegato Johannes Boroh, ex pilota commerciale e docente senior di studi sull'aviazione alla Kingston University di Londra. In questo caso "naturalmente l'equipaggio non poteva vedere nulla perché il buco era sotto di loro."

Poiché gli aerei non hanno sensori o telecamere nell'area in cui si è verificato l'imprevisto, i piloti erano sicuri del fatto che non ci fosse nulla di grave. La pista era libera da detriti e, dopo aver chiamato la torre di volo, quest'ultima ha riassicurato i piloti. L'incidente non ha mai messo in pericolo i passeggeri in alcun modo. In questo caso, il danno è stato limitato a una parte della carenatura aerodinamica dell'aereo (la "pelle" del velivolo), ed era sicuro per viaggiare.

