Questo aereo ha sorvolato per ore l'Antartide, ma non c'era nessuno a bordo

Studiare il ghiaccio antartico che si scioglie continuamente è una priorità per gli scienziati che si occupano della salute dell'ambiente. Il problema è l'accessibilità: il clima e il paesaggio dell'Antartide è complesso e pericoloso ed è per questo che ci sono motivi ben precisi per non visitarlo. Ma la tecnologia ci viene incontro.

L'esplorazione dell'Antartide è entrata in una nuova era grazie all'introduzione di una tecnologia rivoluzionaria: il Windracers ULTRA UAV. Questo drone senza pilota, sviluppato dalla British Antarctic Survey's Rothera Research Station, è progettato per affrontare le sfide uniche poste dall'ambiente antartico. Con una apertura alare di 10 metri e la capacità di trasportare fino a 100 kg di carico per oltre 1.000 km, l'ULTRA UAV rappresenta una soluzione innovativa per la raccolta di dati scientifici in una delle regioni più inaccessibili del pianeta.

Grazie a un sofisticato sistema di autopilota, l'aeromobile è in grado di decollare, navigare e atterrare in modo completamente autonomo, richiedendo un intervento umano minimo.

Uno degli aspetti più impressionanti del design dell'ULTRA UAV è la sua resilienza. Progettato per operare in condizioni estreme, è dotato di due motori, che garantiscono il decollo e il ritorno alla base anche se uno dei due dovesse guastarsi. Inoltre, è stato pensato per mantenere le sue funzionalità anche in caso di danni a componenti critici, un fattore essenziale per garantire la sicurezza delle missioni in Antartide.

Durante i suoi voli di prova, l'ULTRA UAV ha percorso circa 720 km, dimostrando la sua capacità di raccogliere dati preziosi per la scienza. In futuro sarà incaricato di svolgere una serie di compiti importanti tra cui l'analisi delle strutture dei fogli di ghiaccio mediante radar aereo e la documentazione della fauna del luogo.