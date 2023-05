Questo aereo volava mentre tutti al suo interno erano deceduti

Il Learjet 35, registrato come N47BA, era un jet privato che trasportava diversi VIP che stavano viaggiando verso Dallas, ma senza alcun motivo apparente iniziò a sorvolare gli Stati Uniti verso il Canada. Il motivo di questa stranezza si conobbe soltanto in seguito: tutto l'equipaggio all'interno era morto o privo di sensi.

Decollato da Orlando, in Florida, il 25 ottobre 1999, tutto stava andando normalmente. Dopo un primo contatto radio dove i piloti avevano risposto alla torre di controllo, sei minuti dopo non fu più possibile contattare i membri dell'equipaggio del velivolo. Diversi tentativi di collegamento nei minuti successivi senza risposta fecero intervenire direttamente l'Air Force.

Un jet F-16 si trovava nell'area e volò per intercettare l'aereo e per eseguire un'ispezione visiva. L'aereo non aveva danni visibili e stava volando in linea retta, ma il pilota del jet non riusciva a vedere nella cabina di pilotaggio per identificare l'equipaggio: i finestrini erano opachi, come se fossero coperti da condensa o ghiaccio.

Mentre le "chiamate senza risposta" continuavano, aumentavano le preoccupazioni, e si iniziò a prendere in considerazione l'idea di abbatterlo. Trasportando solo quattro ore e mezza di carburante, l'aereo fini il suo combustibile e iniziò a scendere a spirale, schiantandosi su un terreno nel South Dakota.

Cosa successe all'equipaggio? Secondo alcuni resoconti degli esperti, sembra essersi verificata una depressurizzazione della cabina e l'equipaggio perse del tutto conoscenza a causa dell'ipossia. Ad oggi, la causa della depressurizzazione è sconosciuta, ma le registrazioni della scatola nera indicano che nessuno era sveglio negli ultimi minuti del volo.